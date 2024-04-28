ما هي الشروط الصحية المفروضة على الحجاج خلال موسم 2024؟





شروط صحية مفروضة على الحجاج هذا الموسم

يستعد الحجاج المسلمون من حول العالم، للاتجاه إلى مكة المكرمة، لأداء فريضة الحج، بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء إصدار تصاريح الحج.

وقبل الذهاب، يتعين على المسافرين الالتزام بعدد من الشروط الصحية، التي ينبغي القيام بها، وفقًا لما أعلنته وزارة الحج والعمرة السعودية.

الشروط الصحية

وتضمنت الشروط الصحية للحجاج من داخل المملكة، التأكد من القيام باحترازات صحية، تشمل ما يلي:

جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

جرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا، وتكون أخذت خلال العام 2024.

جرعة من لقاح الحمى الشوكية، وألا تكون تجاوزت مدة الحصول عليه 5 أعوام.

شروط للحجاج من خارج السعودية

أما بالنسبة للحجاج من خارج المملكة العربية السعودية، فيجب عمل الآتي:

التأكد من الحصول على لقاح الحمى الشوكية النيسيرية وألا تقل مدة الحصول عليه عن 10 أيام فيما لا تزيد المدة عن 5 سنوات.

على الجهة الصحية في البلد القادم منه الحاج التأكد من حصوله على اللقاح بالوقت المحدد.

كتابة اسم اللقاح المستخدم وتاريخ الحصول عليه بشهادة التطعيم.

الحصول على جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال الفموي ثنائي التكافؤ أو الحصول على اللقاح الخاص بمرض شلل الأطفال المعطل.

و​​​​​​​تُولِي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بقطاع الصحة، وتسعى لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لكلٍّ من المواطنين، والمقيمين، والزوار، وضيوف الرحمن.

وقد انعكس هذا الاهتمام على جهود وزارة الصحة وبوابتها الإلكترونية التي تُعد إحدى أهم القنوات الفعالة في التواصل بين الوزارة والمستفيدين من خدماتها.

وتصدر وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية هذا المستند؛ لتوضيح الاشتراطات والإرشادات الصحية المتعلقة بالقادمين إلى المملكة لغرض الحج لموسم 1445هـ (2024م).

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