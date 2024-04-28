تنظيم مهرجان رياضى للمصارعة السودانية فى الدمازين





أكد السيد يوسف الهادي يوسف، محافظ محافظة الدمازين، دعمه ورعايته لبرامج وأنشطة الشباب في وحدة الإدارة السريو والريف الشمالي بشكل عام. وأشار إلى أن الحراك الشبابي الذي يشهده الدمازين يعد إحدى مكاسب التعايش السلمي والاستقرار، وهو دافع للتقدم نحو التنمية والتطوير.

تم ذلك خلال مخاطبته لفعاليات مهرجان الرياضة للمصارعة السودانية وتدشين رابطة شباب هارون المحطة أمس. وقد نظم هذا المهرجان بالتعاون بين إدارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين ورابطة شباب هارون المحطة والاتحاد المحلي للمصارعة، برعاية المحافظة، بمشاركة الأستاذ ياسر أحمد الطالب، المدير التنفيذي، والأستاذ محمد عثمان، مدير الوحدة الإدارية السريو، والأستاذ وليد علي آدم، مدير إدارة الشباب والرياضة، والأستاذ محمد رمضان زيدان، مدير مكتب المدير التنفيذي، بالإضافة إلى عدد من القادة المجتمعيين والسياسيين والأهليين.

وقد رحب يوسف باللجنة المنظمة للمهرجان وجماهير قرية هارون المحطة لمشاركتهم المتميزة، مؤكدًا مرة أخرى التزام المحافظة بطلب الشباب لتأسيس مركز شباب هارون، مشيرًا إلى أن الإدارة التنفيذية، بقيادة الأستاذ ياسر أحمد الطالب، المدير التنفيذي، تولي الشباب اهتمامًا كبيرًا وستلبي طلباتهم وتقدم لهم الرعاية الكاملة.

وامتدح الأستاذ ياسر أحمد الطالب المدير التنفيذي لمحافظة الدمازين تفاعل شباب هارون المحطة وحرصهم على تقديم أدوار شبابية فعالة تساهم في تقوية وترابط النسيج الاجتماعي وتوظيف طاقات الشباب لافتا إلى أن المهرجان الرياضي كان بمثابة لوحة رياضية ثقافية تراثية عكست المخزون الإبداعي للشباب.

ووجه ياسر إدارة الشباب والرياضة بمحافظة الدمازين لمواصلة الأنشطة الشبابية والابداعية بقرية هارون المحطة والترتيب مع رابطة الشباب لإعداد مهرجان للإلداع الشبابي وإبراز الوجه المشرق للمجتمع خاصة وأن محافظة الدمازين قدمت مبادرة مجتمعية بعنوان التواصل الاجتماعي وتم من خلالها تنفيذ عدد من الانشطة خلال فترة عيد الفطر المبارك ومبادرة التواصل الإجتماعي مستمرة.

وثمن ياسر مستوى التنسيق العالي بين إدارة الشباب بالمحافظة وشركائها في العمل الشبابي والرياضي منوها إلى أن أبرز مخرجات المهرجان إعلان تكوين نادي شباب هارون للمصارعة السودانية.

وفي ذات السياق أعرب الأستاذ إبراهيم بولس رئيس اتحاد المصارعة السودانية بالنيل الازرق عن شكرهم وتقديرهم لمحافظة الدمازين لاهتمامها المتعاظم بالبرامج المجتمعية خاصة البرامج الرياضية والشبابية.

وقال بولس إن اتحاد المصارعة في بطولة الدمازين الأخيرة وجد الدعم والإسناد من المحافظة وكان للأستاذ ياسر أحمد الطالب المدير التنفيذي وقفة قوية كان لها الأثر الواضح في إنجاح البطولة.

وأضاف بولس إن التنسيق والتعاون مستمر مع إدارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

الأستاذ الصادق خميس ممثل رابطة شباب هارون المحطة سجل صوت شكر وتقدير لمحافظة الدمازين لرعايتها الكريمة لبرنامج المهرجان وتدشين أنشطة وبرامج الرابطة.

وحيا جهود المدير التنفيذي وإدارة الشباب لتحريك الشباب بالريف الشمالي مشيرا إلى أنهم كشباب في قرية هارون المحطة سعداء بالمهرجان وتشريف حكومة المحافظة.

وطالب الصادق بضرورة التصديق لهم بمركز شباب هارون ليكون الوعاء الذي يجمع كافة الشباب ويساهم في تدريب وتأهيل الشباب.

المتحدثون في المهرجان عبروا عن رضاءهم وسعادتهم بالمهرجان والجهد المقدر للشباب .

وتخللت المهرجان جولات متنوعة للمصارعة السودانية بين نجوم المصارعة بالدمازين ونجوم المصارعة بقرية هارون المحطة.

ونال منتخب الدمازين كاس المهرجان وفي لوحة معبرة قدم منتخب الدمازين كاس المهرجان لمتتخب هارون المحطة تقديرا للمشاركة المتميزة والمهرجان الاول للمصارعة.

وتم خلال البرنامج تكريم رابطة شباب هارون المحطة لمحافظ محافظة الدمازين ومدير الوحدة الإدارية السريو واتحاد المصارعة .

وشاركت الفرق الشبابية التراثية بقرية هارون المحطة في استهلاليةالمهرجان وقدمت عروض نالت اعجاب واستحسان الجميع.

سونا