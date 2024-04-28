بايدن منتقداً ترامب في خطاب عشاء مراسلي البيت الأبيض: «غير ناضج»





ألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطاباً في العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، حيث انتقد منافسه السابق دونالد ترامب. في الوقت نفسه، نُظمت احتجاجات في الخارج على دعمه لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة.

استغل بايدن الحدث الرسمي مساء السبت للانتقاد والسخرية من ترامب، معتبراً عدم نضجه وتقدمه في السن، وقال “نعم، فعلاً السن مشكلة. أنا رجل ناضج أنافس من هو في السادسة من عمره”. وأضاف أن العامل المشترك الوحيد بينه وبين ترامب هو السن.

في الوقت نفسه، تجمع مئات المحتجين أمام فندق واشنطن هيلتون، مكان إقامة الحفل السنوي، يحملون لافتات ويرددون هتافات تنديداً بمقتل الصحفيين في غزة. حثّ المحتجون الصحفيين على مقاطعة الحفل وهتفوا ضد مسؤولي الإدارة الأمريكية عند وصولهم للمكان.

تجنب بايدن التقدم عبر المدخل الأمامي للفندق حيث كان هناك حشد كبير من المحتجين، ودخل عبر المدخل الخلفي حيث كان عدد أقل من المحتجين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة. وفي جزء من خطابه، دعا بايدن المؤسسات الصحفية للتركيز على القضايا الحقيقية بدلاً من التشتت والعروض الجانبية.

فيما نظمت حركة “كود بينك” مسيرة إلى موقع الحفل، معتبرة أن وسائل الإعلام الأمريكية تردد الروايات المعادية للفلسطينيين وتتجاهل جرائم الحرب الإسرائيلية. بايدن واجه معارضة متزايدة ضد الحرب في غزة هذا العام، بما في ذلك اعتراض مظاهرة جمع تبرعات في مارس في نيويورك.

واتسع نطاق نشاط هذه الحركة في الآونة الأخيرة ليشمل جامعات في الولايات المتحدة، وهو ما يدل على تزايد الغضب داخل قاعدة الحزب الديمقراطي التي يحتاج إليها بايدن لهزيمة منافسه الجمهوري ترامب.

ورفضت كيلي أودونيل، رئيسة جمعية مراسلي البيت الأبيض، التعليق على الإجراءات الأمنية المتعلقة بحفل العشاء.

وقال أليكسي ورلي، المتحدث باسم جهاز الأمن الرئاسي «سلامة وأمن الأشخاص الذين نحميهم هما الأولوية القصوى لجهاز الخدمة السرية» رافضاً الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحرب التي تشنها إسرائيل منذ شهور ضد حماس في قطاع غزة أدت إلى مقتل أكثر من 34 ألفاً وتسببت في كارثة إنسانية لسكان القطاع الذين يزيد عددهم على المليونين.

وشنت إسرائيل الحرب رداً على هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل 1200 واحتجاز 253.

صحيفة الخليج