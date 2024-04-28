ليستر سيتي يحتفل بالصعود

استضاف نجم ليستر سيتي الإنجليزي جيمي فاردي في منزله، حفل حصد لقب البريميرليغ في 2016، لكنه احتفل عن بعد مع زملائه بالصعود مجدداً للدوري الإنجليزي.

اكتفى فاردي بمشاركة فرحته مع زملائه من خلال مكالمة فيديو معهم وهم متجمعون في منزل المدرب الإيطالي إينزو ماريسكا.

يحق لنادي ليستر الاحتفال بعد إنهاء الموسم بتحقيق 100 نقطة في الدوري الأول، لكن من الممكن أن يصعب على المدرب الإيطالي تنظيم الاحتفال في ظل إمكانية خصم نقاط في المباراتين الأخيرتين أمام بريستون وبلاكبيرن.

حسم نادي ليستر سيتي الصعود بعد خسارة ليدز بأربعة أهداف نظيفة أمام كوينز بارك رينجرز الجمعة الماضي، وقام نجم الفريق، حمزة شودري، بتنظيم حفل في منزله بمناسبة هذا الإنجاز. ومع ذلك، يجب على اللاعبين الحضور للتدريبات يوم السبت المقبل، مما يعني أن الاحتفالات يجب أن تنتهي.