تعرف إلى سبب المشادة العنيفة بين محمد صلاح وكلوب – شاهد الفيديو

تم تحطيم آمال ليفربول الضئيلة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، بعدما سجل ميخائيل أنطونيو هدفًا متأخرًا بضربة رأس، مما جعل وست هام يونايتد يحقق التعادل 2-2.

شهدت المباراة خلافًا علنيًا بين اللاعب المصري محمد صلاح ومدرب ليفربول يورجن كلوب قبل أن يتم استبداله.

تظهر لقطات حديثة ساخنة وعنيفة بين صلاح وكلوب قبل خروج اللاعب المصري بديلاً، وذلك في الوقت الذي دخل فيه داروين نونيز وجو غوميز.

بعد خسارته للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات، يتراجع ليفربول إلى المركز الثالث بـ 75 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي وحامل اللقب، ولكن مع مبارتين أقل، وسيواجه مانشستر سيتي نوتنغهام فوريست يوم الأحد، بينما يتأخر بفارق نقطتين عن أرسنال الذي سيواجه توتنهام في مباراة مهمة.

من المتوقع أن يترك كلوب فريق ليفربول في نهاية الموسم، وهو مدرب دافع دائمًا عن النجم المصري صلاح وعلاقتهما القوية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات عن الحادثة غير المسبوقة بين المدرب واللاعب، وقال صلاح لحظة خروجه الملعب «إذا تحدثت ستكون هناك نار»، في حين قال كلوب«لقد تناقشنا في غرفة الملابس وقد انتهى الأمر».ويعيد البعض الخلاف إلى بقاء محمد صلاح احتياطياً لفترة طويلة،إضافة إلى اخراجه في أكثر من مباراة.

Jurgen Klopp on the incident with Mohamed Salah:

"We talked in the dressing room and it’s done." pic.twitter.com/yNvf1nzY8v

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) April 27, 2024