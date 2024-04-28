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ملتقى البركل لتحالف حماية دارفور : حشد كل مكونات المجتمع لاستعادة المدن الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع
أصدر ملتقى البركل لتحالف حماية دارفور عدة توصيات:
– الوقوف في صف القوات المسلحة لمنع انهيار الدولة السودانية
– وضع خارطة سياسية وحشد كل مكونات المجتمع لاستعادة المدن الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع
– التواصل مع المجتمع الدولي لإدانة الدول الداعمة للدعم السريع.
الجزيرة – السودان
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