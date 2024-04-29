«هذا مدربك».. أبو تريكة ينتقد صلاح بعد دخوله في مشادة مع كلوب





أبدى محمد أبو تريكة، أسطورة كرة القدم المصرية السابقة، حزنه إزاء المشادة التي وقعت بين محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، ومدربه يورجن كلوب.

اندلعت مشادة قوية بين محمد صلاح ويورجن كلوب قبل أن يدخل صلاح كبديل في مباراة فريقه ضد وست هام يونايتد.

في تصريحات لقناة بي إن سبورتس، عبّر أبو تريكة عن حزنه لهذا الموقف، مشيرًا إلى أنه يشعر بالألم والإحباط، معبرًا عن مدى حبه لصلاح على الصعيد الشخصي، ولكنه أيضًا أشار إلى أنه ارتكب خطأً.

وأضاف قائلاً: “عندما يعطيك مدربك تعليمات، حتى لو لم تكن مهمة بالنسبة لك، يجب أن تحترمها. لغة جسدك يجب أن تعكس احترامك له”.

وأوضح: “كانت علاقة محمد صلاح ويورجن كلوب ظاهرة ومثالية، وكان الجميع يحلم بتلك العلاقة. لكن هذه المشادة العلنية لا ينبغي أن تظهر للجميع. هؤلاء اللاعبان صنعوا معًا تاريخًا كبيرًا، ولا يجب أن يصلوا إلى هذه النقطة”.

وأنهى: “على المستوى الشخصي أحب الثنائي واعتبرهم أساطير لكن الحوار أحزنني كثيرا أحب صلاح واحترمه وأخي الصغير لكن لا ينبغي للاعب أن يتحدث مع مدربه بهذا الشكل”.

الشروق نيوز