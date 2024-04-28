تليجرام تضيف ميزات جديدة عبر تطبيقها





أعلن تطبيق تليجرام عن إضافة ميزات جديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، حيث تم توفير علامة تبويب جديدة في قائمة “القنوات” تُسمى “الاقتراحات”، تتيح للمستخدم استعراض القنوات التي يتابعها بالإضافة إلى القنوات المقترحة من قبل التطبيق.

وتم إضافة قسم جديد في قائمة إعدادات التطبيق يُسمى “الملف الشخصي”، يُتيح للمستخدم إضافة تفاصيل شخصية مثل تاريخ الميلاد والصور الشخصية والرموز التعبيرية، كما يمكنه مشاركة “قصص” متحركة وإضافة قناته الخاصة ليتابعها الآخرون.

بفضل التحديثات الجديدة، يُمكن للمستخدم مشاركة موقعه الجغرافي مع الآخرين بشكل حي، وتحديد مدة محددة لمشاركة الموقع أو إيقافها في أي وقت يشاء.

وحصل تطبيق “تليجرام” أيضا على إعدادات إضافية للتحكم في إشعارات التفاعلات على الرسائل والقصص، كما أتيحت ميزة العرض الفوري للروابط في نسخ التطبيق المخصصة للحواسب.

الشروق نيوز