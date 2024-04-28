أحمد حلمي: قد أشارك في الموسم الرمضاني المقبل.. وأفضل تحضير العمل قبلها بعام





أشار الفنان أحمد حلمي إلى أن طرح الأعمال الفنية خلال شهر رمضان يتطلب استعدادًا مكثفًا في التحضير والكتابة والتصوير، وأوضح أنه يعتقد أنه من الأفضل تجهيز العمل قبله بعام كامل بدلاً من الإيقاع بالضغط الزمني المرتبط بشهر رمضان.

تصريحات حلمي جاءت خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، والذي تمحور حول “حوارات مبتكرة” تناولت العلاقة الديناميكية بين الأدب والسينما، وقد شارك في الحوار أيضًا الكاتب والروائي أحمد مراد والمخرج السينمائي مروان حامد، وتم قيادة المناقشة من قبل المقدم الإخباري والمذيع في سكاي نيوز، عيسى المرزوقي، لبحث أسرار السينما والتأثير المتبادل بينها وبين الأدب، وكذلك الشراكة بينهما، وكيفية عرض الأعمال السينمائية وأهدافها.

وكشف حلمي أنه من المحتمل أن يطرح عملا له في شهر رمضان المقبل يطل من خلاله على جمهوره في الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنه سبق له طرح 3 أعمال سينمائية في عام واحد، وأن ذلك لايؤدي إلى “حرق” النجم عند الجمهور وإنما العكس لأن الحسابات في العمل السينمائي تختلف في تلك الحالة.

الشروق نيوز