ياسمين عز عن شائعة انفصال السقا ومها الصغير: هو أنا لو اتكلمت عن الحوامل أبقى حامل؟!





في برنامجها “كلام الناس” على قناة “MBC مصر”، علقت الإعلامية ياسمين عز على الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصال الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير.

أكدت ياسمين أن هذه الشائعة قد تم تداولها مرارًا وتكرارًا، ولكنها لا أساس لها من الصحة. أشارت إلى أن مها الصغير نفت هذه الأقاويل من خلال منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك، حيث تحدثت عن موضوع الإهانة في العلاقات الزوجية دون الرجوع إلى طلاق.

وعبرت ياسمين عن استيائها من انتشار الشائعات وتعليقات الناس بشأنها، مؤكدة على أهمية التوقف عن نشر الشائعات والتفكير في تأثيرها على الأشخاص المعنيين، مشيرة إلى أنها تعتبر هذا التصرف غير مسؤول ويؤدي إلى إثارة الجدل والتوتر دون فائدة.

الشروق نيوز