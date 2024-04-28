توقعها العالم الهولندي.. سلسلة من الزلازل تضرب عدة دول في يوم واحد





في تحذير من احتمالية وقوع هزة أرضية قوية في جزيرة تايوان ومحيطها، نشر العالم الهولندي المتخصص في دراسة الزلازل، فرانك هوغربيتس، صورة لمركز الهيئة البحثية “SSGEOS” التي يرأسها. تظهر الصورة تحديثات النشاط الزلزالي في مجال هندسة الكواكب والقمر، والتي تشير إلى تكوُّن تجمع مكثف للهزات القوية في منطقة تايوان بعد تقارب ثلاث اقترانات كوكبية في 21 أبريل.

علق العالم على الصورة في صفحته على منصة “إكس”، حيث قال: “يُظهر الصورة تجمعاً واضحاً للهزات القوية (بقوة 5.6 درجة أو أكثر)، وهي متزامنة مع الأحداث الكونية (القمم الأرجوانية / الحمراء) في فترة التنبؤ”.

مضيفا: “الذروة القمرية العالية أمس يمكن أن تؤدي إلى هزة قوية في 27/28 أبريل بتايوان. سيتم نشر فيديو جديد في وقت لاحق اليوم”.

بعد ساعات من توقعات العالم الهولندي، ضربت سلسلة من الزلازل أمس السبت عدة دول، ووقعت الهزات على مدار اليوم في كل من تايوان واليابان وإندونيسيا، بدأت بـ10 هزات في تايوان خلال الساعات الأولى من الصباح، بلغ أقواها 6.1 درجة، بحسب الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في الجزيرة.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة جزر بونين في اليابان، حيث كان على عمق 503.2 كيلومتر.

وضرب زلزال بقوة 6.5 درجات قبالة سواحل جزيرة جاوا الإندونيسية، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء “بي إم كي جي”.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وشعر به سكان العاصمة جاكرتا ومدينة باندونغ المجاورة، وتم إخلاء المباني.

وذكرت “بي إم كي جي” أنه لم يتم توجيه إنذار من حصول أمواج مد عالية “تسونامي”، فيما أشار المعهد الأمريكي إلى أن الزلزال وقع على عمق 68.3 كيلومترا.

الشرق القطرية