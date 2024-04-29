محامي: يحق للمتضررين من حالات التسمم طلب التعويض عن طريق المحاكم الشرعية – فيديو





قدم المحامي محمد الغامدي توضيحًا بشأن حق المتضررين من حالات التسمم الغذائي في طلب التعويض من خلال المحاكم الشرعية. خلال مشاركته في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أكد الغامدي أنه في حال تأكدت حالة التسمم نتيجة لتناول طعام من مطعم معين، وذلك استنادًا إلى التقارير والقرارات الرسمية، يحق للمتضررين رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدوها. وأوضح أن في حال وفاة شخص بسبب التسمم، يحق لذويه طلب الدية وفقًا للتقارير الطبية، ويُعتبر ذلك قتلاً غير متعمدًا.

جريدة المدينة