صحة الخرطوم توفر أجهزة جديدة للمستشفيات والمراكز الصحية واحتياجات القومسيون الطبي





تمكنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم من توفير امداد المعامل واجهزة معامل للمستشفيات والمراكز الصحية على نفقة الوزارة بجانب وصول عربة اسعاف من وزارة الصحة الاتحادية هدية من دولة قطر الشقيقة كما تسلمت الوزارة كروت تطعيم الحمى الصفراء للقمسيون الطبي ولاية الخرطوم لبداية عمل اجراءات حجيج بيت الله الحرام لهذا العام وفقا لسونا.

ووصف الناطق الرسمي باسم الصحة دكتور محمد إبراهيم ان هذا الدعم سيعزز من خدمات الصحة ويحقق خطة لجنة الطواريء الصحية بالتغطية بخدمات الرعاية الصحية الأولية وتوفير اجهزة المعامل للمستشفيات والمراكز الصحية التي دخلت الخدمة مؤخرا مشيرا الى ان الوزارة ترتب لتشغيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق التي تم تطهيرها من التمرد.

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