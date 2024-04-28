نائب وزير الخارجية الروسي من بورتسودان: مجلس السيادة يمثل الشعب السوداني وجمهورية السودان





أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن مجلس السيادة يمثل الشعب السوداني وجمهورية السودان. واصفاَ الشراكة بين السودان وروسيا بـ(الاستراتيجية).

ووصل وفد روسي رفيع المستوى اليوم إلى مدينة بورتسودان، ودخل في اجتماعات عديدة مع أعضاء مجلس السيادة وكبار المسؤولين في السودان.

وقالت مصادر (السوداني)، إنّ الوفد سيلتقي رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ومن المتوقع تفعيل الاتفاقيات السابقة بين السودان وروسيا وزيادة التعاون في مختلف المجالات، العسكرية والأمنية والاقتصادية والتعدينية.

صحيفة السوداني