مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. بالفستان الأحمر.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة مثيرة ومتابعون: (هندية في شكل سودانية وصبجة السرور)

2024/04/28
440321744 18429208945040582 6109399835354198617 n

439908730 18429208975040582 5112301985364697905 n

عادت المودل السودانية تسابيح دياب, لخطف الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها.

440144926 18429208984040582 146741065120723375 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد لفتت المودل الحسناء أنظار المتابعين بصور من جلسة تصوير من مقر إقامتها بإمارة دبي.

440321744 18429208945040582 6109399835354198617 n

وظهرت تسابيح والتي شغلت الأسافير إبان مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم الأخيرة بفستان أحمر وصفه المتابعون بالمثير.

440361839 18429208966040582 5220984096943808189 n

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين انقسم ما بين متغزل وساخر في المودل الحسناء, حيث كتب أحد المعلقين: (جميلة وأنيقة كالعادة), ليرد عليه معلق آخر: (صبجة السرور) وكتب معلق ثالث (هندية في شكل سودانية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/04/28