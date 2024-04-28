شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تدشن أغنيتها الجديدة (أخوي سيرو) بفاصل من الرقص المثير ومتابعون: (فعلاً سلطانة)





طرحت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, أغنيتها الجديدة (أخوي سيرو) وهي من كلمات وألحان الشاعرة سحر ميسرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بنشر مقطع من الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت هدى عربي خلال “برومو” الأغنية وهي تقدم فواصل من الرقص على إيقاع “السيرة” الموجود داخل الأغنية وسط تعليقات متغزلة من جمهورها الذي كتب: (فعلاً سلطانة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين