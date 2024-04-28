شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تواصل دعمها للجيش وتحمس الجنود بأغنية جديدة (أمن يا جن) وجمهورها يشيد ويتغزل: (سيدة الغناء ومطربة الوطن الأولى بدون منازع)





واصلت المطربة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, دعمها للجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اشتهرت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني بدعمها للجيش منذ بداية الحرب في منتصف أبريل من العام الماضي بصوتها وأغنيتها التي تصدرها.

ومواصلة لإلبوم أغنياتها الداعمة للقوات المسلحة طرحت القلعة أغنية جديدة في الساعات الماضية جملت اسم (أمن يا جن) وهي العبارة المحببة عند جنود الجيش.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن أغنية (أمن يا جن) من كلمات والحان الشاعرة زوبة طاشين, وقامت المطربة بتسجيلها في أستوديوهات (سمارت ميديا) بالإمارات.

أغنية القلعة وجدت إعجاب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بالأغنية وبالوقفة القوية للمطربة مع قوات الشعب المسلحة, حيث كتبوا مشيدين: (سيدة الغناء ومطربة الوطن الأولى بدون منازع).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين