شاهد بالصورة والفيديو.. طلاب كلية الطب بجامعة مأمون حميدة في تنزانيا يتخرجون على أنغام الإنشاد الترند (براؤون يا رسول الله)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بإعجاب كبير مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية بعد مشاركته عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع طلاب سودانيون بإحدى الجامعات خارج السودان يحتفلون بتخرجهم من الجامعة على أنغام الإنشاد الترند (براؤون يا رسول الله).

ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الطلاب خريجون من كلية الطب جامعة مأمون حميدة, التي كانت قد أعلنت قبل فترة إستئناف الدراسة من دولة تنزانيا بعد إندلاع الحرب في السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين