شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية “لوشي” تتوعد المعجبين الذين يراسلونها في الخاص بفضحهم في العام: (أحدهم أرسل لي بحبك والجماعة ردموه حتى أصيب بعقدة نفسية)





أطلت الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك, في بث مباشر مع أحد النشطاء عبر تطبيق “تيك توك”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد دار حديث بين حسناء السوشيال ميديا الملقبة باسم “لوشي” والناشط حول المسجات التي تصلها في الخاص.

وهددت “لوشي” خلال حديثها بفضح كل معجبيها الذي يتراسلون معها عبر حساباتها المختلفة على فيسبوك وانستغرام وغيرها.

وحكت حسناء السوشيال ميديا بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين موقف حدث لها مع أحد المعجبين على فيسبوك.

وقالت أنها وبدون قصد قامت بعمل (سكرين شوت) لمحادثة بينهما خلال عملها على جمع تبرعات أثناء فترة الحرب.

وذكرت “لوشي” أن الشاب كان قد أرسل لها قبل طلبات الحوجة والمساعدة رسالة كتب فيها “بحبك” ليتعرض لسخرية وردم من المتابعين لدرجة انه أصيب بعقدة نفسية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين