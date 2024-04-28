وزير الداخلية المكلف يترأس اجتماع مجلس الوزير بحضور المدير العام لقوات الشرطة

وأوضح وزير الداخلية المكلف (للمكتب الصحفي للشرطة) أن الاجتماع يختص بتنسيق السياسة العامة للوزارة وضمان اتساقها مع السياسات العامة للدولة بجانب قيادة مبادرات الاصلاح والتطوير. كما ناقش الاجتماع مصفوفة تنفيذ أولويات الوزارة للمرحلة الحالية وبعد الحرب ومن أولوياتها دعم المجهود الحربي واسناد القوات المسلحة لإنهاء حالة الحرب واستعادة الأمن والسلام في كل الولايات المتأثرة بالحرب مع المليشيا المتمردة بمشاركة قوات الاحتياطي المركزي من خلال الدعم عبر اللجنة التي تم تشكيلها بالقرار الوزاري لإيجاد الدعم والسند لمستشفيات الشرطة والقوات المسلحة وتوفير العلاج لجرحى ومصابي معركة الكرامة ، مضيفاً أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى خطة تنظيم وتقنين الوجود الأجنبي ومراجعة أسس ومعايير منح الهوية والوثائق الثبوتية وإنفاذ توصيات ورشة الوجود الأجنبي التي تمت إحالتها لمجلس السيادة للاعتماد.

بجانب مناقشة استكمال مشروع إعادة هيكلة الوزارة بعد إلغاء القرارين الجمهوريين بدمج قوات السجون والدفاع المدني والحياة البرية والجمارك في قوات الشرطة ، مبينا أن الاجتماع أكد جاهزية الوزارة بالخطط والسياسات والبرامج والإجراءات وتهيئة بيئة العمل لما بعد الحرب وفقاً لموجهات مجلس الوزراء ، مضيفاً أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى تعديل القوانين والتشريعات القائمة وتقديم مقترحات ومشروعات قوانين جديدة لاستيعاب مطلوبات إعادة هيكلة الوزارة وإزالة آثار الحرب وضبط الهوية والوجود الأجنبي بالبلاد والعمل على استعادة تواجد القوات والانتشار في المواقع والمحليات الآمنة بعد دحر التمرد والقيام بالمهام والواجبات التقليدية للشرطة في حفظ النظام العام ومنع ومكافحة الجريمة وحفظ الأنفس والممتلكات بجانب صيانة الأمن الداخلي وحماية المرافق والمنشآت العامة من التعدي والمخاطر والعمل على تعزيز وتفعيل جهود مكافحة التهريب الجمركي للحد من تهريب الأسلحة والذخائر والمخدرات إلى داخل البلاد براً وبحراً وجواً.

مشيراً إلى أن الاجتماع أشار إلى أهمية تدريب الكوادر على التعامل مع مخلفات الحرب وبيئة ما بعد الحرب والحد من انتشار السلاح وبناء القدرات ذات الصلة بهذه الحالة استناداً على موجهات الأمم المتحدة لبناء القدرات وتنمية الشرطة وإعطاء دور فاعل لإشراك المجتمع في إدارة تحديات المرحلة القادمة باعتباره شريكاً في العملية الأمنية.