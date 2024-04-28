البرهان يودع سفيري السودان لمصر واثيوبيا “الفريق أول ركن مهندس عماد الدين عدوي والسفير الزين إبراهين حسين”





وجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بضرورة تعزيز وترقية علاقات السودان الخارجية، وخاصة مع دول الجوار، لخدمة مصالح البلاد العليا.

تم ذلك خلال وداعه لسفيري السودان في مصر وإثيوبيا، الفريق أول ركن مهندس عماد الدين عدوي والسفير الزين إبراهيم حسين، بحضور وزير الخارجية المكلف حسين عوض. وأشار الفريق أول ركن مهندس عماد الدين عدوي في تصريح صحفي إلى أن رئيس المجلس السيادي قدم توجيهات وإرشادات جيدة بشأن تطوير العلاقات مع الدول المعنية.

وأكد أن الفترة الحالية تتطلب تكثيف الجهود الدبلوماسية للكشف عن حقيقة التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها. وأضاف أن رئيس مجلس السيادة وجه أيضاً بالاهتمام بالجاليات السودانية في الخارج ومعالجة مشاكلهم.

وشدد عدوي على أن التحديات الناجمة عن هذه الحرب تتطلب سياسة خارجية تساعد في توضيح خلفياتها ودوافعها، مشيداً بتضامن الشعب السوداني مع القوات المسلحة.

سونا