كباشي والمبعوث الروسي .. دعم روسيا للسودان في مواجهة أي تهديدات تتعارض مع سيادته ومصالح شعبه





جرى بحث العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي خلال لقاء عقده عضو مجلس السيادة الإنتقالي ونائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، مع المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير حسين عوض علي.

وأشاد كباشي بمواقف روسيا المساندة للشرعية السودانية، مؤكدًا فشل أي محاولات للمتربصين بمصالح وسيادة واستقرار السودان. كما أكد إنفتاح السودان على جميع مبادرات حقن الدماء، ولكن ضمن إطار الشرعية والرؤية السودانية التي تحفظ حقوق الشعب السوداني.

وفي تصريح صحفي، أوضح وزير الخارجية المكلف أن المبعوث الروسي استنكر الدعاوى المتعلقة بالمساواة بين شرعية الدولة السودانية والتمرد. وأكد اللقاء على دعم روسيا للسودان في مواجهة أي تهديدات تتعارض مع سيادته ومصالح شعبه.

سونا