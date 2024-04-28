روسيا ترفض لتدخلات الأجنبية في السودان ومخططات تمزيقه





استقبل السفير حسين عوض علي، وزير الخارجية السوداني المكلف، في مكتبه السيد ميخائيل بقدانوف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي. وذلك يوم الأحد.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين السودان وروسيا، وأعرب وزير الخارجية المكلف عن شكر وتقدير السودان للدعم الروسي في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذا الدعم وتطويره. وأكد أن البلدين يواجهان تحديات متشابهة نتيجة لمحاولات التدخل الخارجي في شؤونهما الداخلية، والتي تعيق جهودهما لتعزيز الاستقرار والتنمية لشعبيهما.

وقدم شرحًا للتطورات الأخيرة في السودان، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تحمل حاليًا زمام المبادرة وتحقق تقدمًا كبيرًا في جميع الجبهات، وأن الشعب بأكمله يقف بقوة مع قواته المسلحة لتحقيق الانتصار وتعزيز السلم والاستقرار، بهدف استكمال الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة يختار فيها الشعب السوداني حكومته. كما انتقد محاولات بعض الجهات الغربية والإقليمية التي تسعى لفرض رؤيا وجماعات سياسية غير مقبولة شعبيًا، ودعا إلى تعزيز آليات التعاون الثنائي بين السودان وروسيا.

من جانبه جدد السيد بقدانوف دعم روسيا لسيادة السودان ووحدته والشرعية القائمة فيه، واعتبر ان زيارته الحالية تعبير عن هذا الموقف. واكد رفض بلاده للتدخلات الأجنبية في السودان ومخططات تمزيقه. كما انتقد بشدة اسلوب القوي الغربية التي تعتقد انها تتحكم لوحدها في الشؤون الدولية وتحدد مصاير الشعوب، كما يظهر في المؤتمرات واللقاءات التي تنظمها حول قضايا دول مستقلة بدون مشاركتها، مثلما حدث في مؤتمر باريس عن السودان موخرا. وأبدي تقدير بلاده لدعم السودان لروسيا في المحافل الدولية، مؤكدا إستمرار تبادل الدعم والتنسيق بين البلدين. وأشار إلي الزيارتين التي قام بهما السيد نائب رئيس مجلس السيادة لروسيا. وقدم الدعوة للسيد وزير الخارجية لزيارة موسكو.

سونا