بعد تأهل الزمالك وبركان.. تعرف على موعد مواجهتي نهائي الكونفيدرالية





الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي حسما تأهلهما إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. حقق الزمالك التأهل بعد فوزه على دريمز الغاني بنتيجة 3-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب في نصف النهائي، في حين تأهل بركان على حساب اتحاد الجزائر.

وقد أعلن الكاف فوز نهضة بركان بنتيجة 3-0 في لقاء الذهاب ضد اتحاد العاصمة، الذي انسحب من مباراة الإياب. ستقام المباراة النهائية في الشهر المقبل، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد 12 مايو/أيار في المغرب على ملعب بركان، بينما يلعب الإياب في مصر على استاد القاهرة يوم الأحد 19 من الشهر المقبل.

يُذكر أن الزمالك قد توج بلقب كأس الكونفدرالية في موسم 2018-2019 بعد فوزه في النهائي على نهضة بركان المغربي، بينما حصد نهضة بركان اللقب في نسختي 2019-2020 و2021-2022، وفاز اتحاد العاصمة باللقب في النسخة الأخيرة من الموسم.

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