الزمالك يسحق دريمز في عقر داره ويصعد لنهائي الكونفيدرالية





بفضل فوزه على مضيفه دريمز الغاني بنتيجة (3-0) في مباراة إياب نصف النهائي، استطاع الزمالك المصري حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. أقيمت المباراة مساء الأحد على ملعب “بابا يارا” في مدينة كوماسي الغانية.

افتتح التونسي حمزة المثلوثي التسجيل للزمالك في الدقيقة 12، تلاه البنيني سامسون أكينيولا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 27، وأضاف مصطفى شلبي الهدف الثالث في الدقيقة 59.

كان الزمالك قد تعادل في مباراة الذهاب بدون أهداف تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، والتي أقيمت في ستاد القاهرة يوم الأحد الماضي. وبهذا التأهل، يتأهل الزمالك للمرة الثانية في تاريخه إلى نهائي كأس الكونفدرالية، بعد أن توج باللقب في النسخة السابقة عام 2019.

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