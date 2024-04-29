آرسنال ينجو من ريمونتادا توتنهام بسيناريو يحبس الأنفاس





في مباراة مثيرة، حسم آرسنال ديربي شمال لندن لصالحه بفوز مثير على توتنهام هوتسبير بنتيجة (3-2) في مباراة أقيمت الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل آرسنال ثلاثة أهداف في الشوط الأول عبر إيميل هويبيرج “هدف عكسي”، بوكايو ساكا، وكاي هافيرتز في الدقائق (15، 27، و38)، قبل أن يرد توتنهام في الشوط الثاني بهدفين من توقيع كريستيان روميرو وهيونج مين سون من ركلة جزاء في الدقائق (64 و87).

بهذه النتيجة، استمر آرسنال في صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، في حين توقفت نقاط توتنهام عند 60 نقطة في المركز الخامس.

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