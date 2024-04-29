السيتي يشدد الخناق على آرسنال بتجاوز نوتنجهام





مانشستر سيتي، حامل اللقب، شدّ الخناق على المتصدر آرسنال بفوزه على مضيفه نوتنجهام فورست 2-0 في مباراة أقيمت مساء الأحد ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل جوسكو جفارديول الهدف الأول في الدقيقة 32، ثم أضاف إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 71.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة فقط وراء آرسنال، مع وجود مباراة مؤجلة لديه. وتجمد رصيد نوتنجهام عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.

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