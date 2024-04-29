والي النيل الأبيض يشهد مراسم توقيع الصلح بين قبيلتي النوبة والهوسا





حضر الأستاذ عمر الخليفة عبد الله، والي ولاية النيل الأبيض المكلف، إلى جانب قيادات الأجهزة العسكرية والشرطية والأمنية والعدلية، وأعضاء حكومة الولاية، وقيادات الإدارة المحلية، ولجنة المساعي الحميدة، ولجنة الصلح بين القبيلتين، وأعيان مدينة كوستي، مراسم توقيع وثيقة الصلح بين قبيلتي النوبة والهوسا. نُظمت هذه المراسم في قاعة نادي الضباط بكوستي، تحت شعار “من عفي وأصلح فأجره على الله”.

تم تنظيم هذا الصلح على خلفية النزاع الذي نشب بين القبيلتين في بداية مايو عام 2023، وذلك بحضور الدكتور أبو عبيدة عمر عجبين، المدير التنفيذي لمحلية كوستي، والأستاذ محمود عبد الماجد جفون، نائب رئيس لجنة الصلح، إلى جانب الشيخ رمضان إدريس أمير قبيلة النوبة والشيخ علي سليمان أمير قبيلة الهوسا، وعدد كبير من قادة القبيلتين.

خلال كلمته، أشاد والي النيل الأبيض بدور قادة القبيلتين ولجنة المساعي الحميدة وأعيان كوستي في تهدئة الأوضاع ومعالجة النزاع بحكمة وصبر، وأكد أن هذا النزاع كان يهدد النسيج الاجتماعي في الولاية ومدينة كوستي. كما أشار إلى أهمية الاتفاقية في تعزيز التعايش السلمي والاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ نقاطها للمساهمة في استقرار المنطقة.

وأعلن الوالي عن التزام الولاية بإدخال أسر الضحايا في مظلة التأمين الصحي والتصديق بقطعة أرض ومبلغ ٢ مليون لكل أسرة بالإضافة لتحمل نفقات علاج المصابين والجرحى ، كما أعلن جامعة النيل الأبيض عن لتبرع جامعة بمنحتين في البكالوريوس و٣٠ دبلوم .

من جهته ابان الدكتور ابوعبيدة عمر عجبين المدير التنفيذي لمحلية كوستي ان هذا النزاع يعتبر أحد إفرازات الحرب بين أكبر مكونات المحلية القبلية . وقال إن المحلية بدأت منذ بداية النزاع في اتخاذ التدابير الأمنية والإجراءات القانونية ومن ثم تكوين لجنة للمساعي الحميدة والصلح تكللت بتقريب وجهات النظر بين الطرفين وتوجت باتفاقية الصلح . وأشاد عجبين بالروح الإيجابية العالية التي تميزت بها قيادة وشباب القبلتين مما كان له الأثر في وقف التصعيد واحتواء الموقف . وأعلن عن إلتزام المحلية بتنفيذ وترسيخ بنود الصلح ،. واشار إلي أن المشاركه الكبيرة من كل قيادات مدينة كوستي في كل مراحل الصلح يدلل علي مجتمع مدينة كوستي محب للسلام والتعايش الإجتماعي ،. وأكد أن المحلية عازمة على توفير الخدمات والأمن والاستقرار ومحاربة الظواهر السالبة ، من جانبه قال العمده محمود عبد الماجد جفون نائب رئيس لجنة الصلح والمساعي الحميدة أن اللجنة لم يهدأ لها بال منذ بداية الصراع بين القبلتين حتى تكللت مساعي اللجنة بتهدئة الأوضاع وتطيب الخواطر . وأشاد بقيادة القبلتين التي ساهمت بصورة إيجابية في درء الفتنة . فيما أكد الشيخ علي سليمان أمير قبيلة الهوسا عن العفو المطلق طمعا فى الأجر والثواب عند الله تعالى . وقال إننا سنظل إخوة في الله نتعايش في أمن وسلام .

وجدد دعم قبيلة الهوسا للقوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع وفي ذات السياق أكد الشيخ رمضان إدريس أمير قبيلة النوبة أنهم سيكونوا مع قبيلة الهوسا يد واحدة ليس بينهم فواصل أو نزاعات أو ثأرات ، وقال إن ما تم من نزاع هو امتحان وفتنة ونجحنا في تجاوزها بفضل الله وجهود لجنة الأمن بالولاية وأعيان محليه كوستي . وتضمنت بنود الاتفاق طي النزاع بينهما وإعادة اللحمة والمودة بينهما ونبذ القبلية والجهوية وعدم العودة للعدائيات والدعوة للسلام معلنا التزامها بكل ما جاء في وثيقة الصلح.

سونا