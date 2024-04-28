سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي.. وعينه على الثلاثية





فاز باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي والثانية عشرة في تاريخه، وذلك قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم، بعد خسارة منافسه المباشر موناكو أمام ليون في المرحلة الحادية والثلاثين.

استفاد سان جيرمان من تعثر موناكو، بعد أن تعادل مع لوهافر السبت، ليصبح الفارق بينهما 12 نقطة قبل نهاية الموسم.

وبهذا الفوز، يتطلع سان جيرمان لتحقيق الثلاثية التاريخية، حيث يستمر في المنافسة في دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا.

وعلى الرغم من تطلعات الفريق الباريسي للتتويج بالبطولات الأوروبية، إلا أنه يواجه تحدياً كبيراً من قبل فرق عريقة مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

ويرى البعض أن النهائي بات في المتناول خصوصاً أن سان جرمان سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني، الذي سبق أن تغلب عليه الباريسيون في دور المجموعات، في نصف النهائي في الأول من مايو ذهاباً و7 منه إياباً.

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