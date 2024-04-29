مناوي: مدينة الفاشر ستكون مقبرة للدعم السريع

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بأن مدينة الفاشر ستكون مقبرة للدعم السريع وشرعنا في الجهود العسكرية لإزالة الحصار عنها.

وقالت لجان مقاومة الحصاحيصا بولاية الجزيرة بأن مليشيا الدعم السريع قامت بعمليات سلب ونهب ممنهجة طالت كل ممتلكات مواطني القرية والمحال التجارية تحت تهديد السلاح.

وقال حزب المؤتمر السوداني – ولاية الجزيرة بأنه يدين مقتل أربعة مواطنين وسقوط عدد من الجرحى بقرية الطالباب بمحلية الحصاحيصا عقب هجوماً شنته قوة تابعة للدعم السريع على القرية.