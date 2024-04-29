السعودية تعرب عن قلقها جراء تصاعد التوترات العسكرية بالفاشر السودانية





أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صدر يوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء التصاعد العسكري في منطقة الفاشر بشمال دارفور في السودان.

وأكدت الوزارة السعودية دعمها للدعوة إلى الالتزام بنتائج محادثات جدة التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني، من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الأعمال العدائية وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، للحفاظ على وحدة السودان وأمنه واستقراره.

وتجدر الإشارة إلى أن الفاشر تُعتبر آخر مدينة رئيسية في إقليم دارفور الذي يقع غرب السودان، وهي لا تزال خارج سيطرة قوات الدعم السريع التي سيطرت على عدة عواصم ولايات أخرى في دارفور خلال العام الماضي.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل عام 2023 بعد تمرد قوات الدعم السريع وقتال الجيش السوداني.

الشرق للأخبار + وكالات