ميسي “يحطم الرقم القياسي” في الدوري الأميركي لكرة القدم





ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني، قام بكسر الرقم القياسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد فوز فريقه إنتر ميامي على نيو إنغلاند ريفولوشن بنتيجة (4-1)، حسبما أفادت الصحف الرياضية.

أشارت صحيفة “ذا أثليتيك” إلى أن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم يساهم في صنع هدفين خلال خمس مباريات متتالية.

وأشادت صحيفة “ماركا” بالأداء المذهل لميسي خلال المباراة التي أقيمت على ملعب جيليت في بوسطن، حيث لم تظهر إنتر ميامي أي رحمة أمام نيو إنغلاند.

ساهم ميسي، الذي يبلغ من العمر 36 عامًا والفائز بكأس العالم في قطر 2022، بتسجيل هدفين في الدقائق 32 و 67، ومنح بنجامين كريماشي هدفًا آخر في الدقيقة 83، بينما سجل لويس سواريز هدفًا في الدقيقة 88.

رفع ميسي رصيده إلى 9 أهداف في 9 مباريات خلال الموسم الحالي، وبقي إنتر ميامي في صدارة الترتيب.

يذكر أن ميسي قد فاز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 8 مرات.

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