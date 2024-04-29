بفستان أبيض في أسود.. شاهد منى زكي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها





بعد حضورها إحدى الحفلات، شاركت الفنانة منى زكي متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت منى زكي بإطلالة رائعة أبرزت جمالها وأناقتها، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأبيض مع تصميم ذو دوائر باللون الأسود.

حظيت الصور بإعجاب واستحسان جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن إعجابهم قائلين: “جميلة جدًا، قمر أوى يا منى”، “تباهين بالجمال والأناقة”، “أنت الملكة الحقيقية”، “جمالك لا يُصدق”، “منى زكي تتألق دائمًا”.

وشاركت منى زكي في بطولة فيلم “رحلة 404″، والذي جمع عددًا كبيرًا من نجوم الفن، بما في ذلك شيرين رضا ومحمد ممدوح وخالد الصاوي، تحت إخراج هاني خليفة وتأليف محمد رجاء.

مصراوي