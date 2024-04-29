طريقتك مضايقاني.. رد صادم من ميار الببلاوي على تصريحات بسمة وهبة





ردت الإعلامية ميار الببلاوي على تصريحات الإعلامية بسمة وهبة من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك. قالت ميار الببلاوي: “رغم تحفظي على الجزء الأول واستخدام نفس الأسلوب الذي كان يزعجني ويشتت تركيزي خلال الحلقة، إلا أنني أردت على النقاط التي ذكرتها بخصوص البوليكة. لم أكن سعيدة بالحلقة بشكل عام، ولكن كنت سعيدة بالفكرة أن أكون معك، لأنني بحق أحبك في الله وأقدر موقفك الذي قدمته لي في بداية مسيرتنا الإعلامية، ولم أنسى هذا الجانب الطيب منك.”

وأضافت: “طريقة تحدثك عني تزعجني حقًا. لم أتحدث كثيرًا بعد الحلقة على الرغم من المشاكل التي واجهتها بعدها، لكنني كنت متمسكة بالصمت، والموضوع كان سيهدأ بذلك، لكن عندما تحدث الشيخ، لم أكن قادرة على الصمت، كان علي أن أدافع عن نفسي، وأقول لكل من يتهمني بأنني ذهبت بإرادتي، وأنني كنت أجيب على الأسئلة، لكن بسمة لم تعطني الفرصة للتوضيح.”

وقالت: كنت مضايقة من الطريقة جدا والأسلوب في الحلقة، وده أفقدني تركیزي تماما، وبالنسبة للمونتاج قلت إن فى حاجات كتير اتمنتجت وده حضرتك أقريتيه، لكن مقلتش إنك ركبتي صوت وكده:”

اختتمت :” بسمة شكرا لنصيحتك لابني وشكرا على دفاعك عني، بس رجاء اتكلمي عني بطريقة غير كده، لأنك عارفه إني مستاهلش أي إهانة ولا تجاوز، اسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا أجمعين وبرضه أحبك في الله.

وكانت ردت الإعلامية بسمة وهبة، على تصريحات الإعلامية ميار الببلاوي، بعد حلقتها في برنامج العرافة برمضان 2024، وجدل تصريحاتها حول عودتها لزوجها بعد طلاق 11 مرة، ما جعل شيخا شهيرا يخرج ويتهمها بالزنا.

وقال بسمة وهبة خلال فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام:عمرى الحقيقة ما رديت على حد حتى لو كلامه كدب وده بيحصل كتير أوي، في العرافة ناس كتير تكون طلعت وحلقاتها تكون معملتش تريند أو عملت تريند وعايزين تاني، فبيتقولوا حاجات لنفسهم ويعملوا فضايح لنفسهم في سبيل التريند.

وتابعت بسمة وهبة: أنا بطنش وأقول خليهم ياكلوا عيش، فيه كلام اتسرعتي وقلتيه والنبي يا بسمة شيليه، وقلت لك من العين دي، وشيلت اللي طلبتيه، اطلعي كذبيني، لا تقربوا الصلاة، ساكتة ليه من يوم ما الحلقة اتعرضت ما دام مضايقة.

صدى البلد