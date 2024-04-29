باللهجة الخليجية.. تفاصيل ألبوم أصالة الجديد





كشفت الصفحة الرسمية لشركة روتانا على إنستجرام عن بدء الفنانة أصالة استعداداتها لأحدث ألبوماتها الغنائية، الذي سيتم تقديمه باللهجة الخليجية وسيضم أغنيتين عراقيتين.

وأعلنت الصفحة عن هذا الخبر بالتالي: “بينما تتألق “أيقونة الشرق” أصالة، نحن هنا لنشارككم حصرياً بداية تسجيل أغاني الألبوم الخليجي القادم، المنتج من قبل روتانا للموسيقى. وسيشمل الألبوم تعاونات جديدة مع مجموعة من الملحنين، بما في ذلك ناصر الصالح وأحمد الهرمي وقوس وعزوف وغيرهم”.

من جهة أخرى، أحيت أصالة نصري حفلًا غنائيًا مميزًا في قصر الإمارات بمدينة دبي، ضمن سلسلة حفلات موسم الربيع. ظهرت أصالة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الوردي الفاتح والشيفون الأزرق، وقدمت مجموعة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، التي نالت إعجاب الجمهور.

صدى البلد