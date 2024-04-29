دخلوا فيلتها دون إذنها.. علا غانم تحرر محضرا ضد شركة إعلانات





قامت الفنانة علا غانم بتقديم بلاغ إلى ديوان مركز شرطة أبو النمرس، حيث اتهمت شركة بتصوير مادة إعلانية داخل فيلا تعود لها دون الحصول على موافقتها أو إخطارها بذلك، في منطقة شبرامنت.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مركز شرطة أبو النمرس يفيد بتقديم محامي الفنانة علا غانم بلاغًا يتهم فيه الشركة المذكورة بتصوير مادة إعلانية داخل الفيلا التي تخص موكلته دون الحصول على موافقتها أو الرجوع لها.

بعد التحقيق والفحص، تبيّن أن الفيلا التي تم التصوير فيها موضوع نزاع قانوني بين علا غانم وطليقها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، وتم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

صدى البلد