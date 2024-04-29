وزير الداخلية المكلف يستعرض خلال المنبر الإعلامي التأسيسي لوزارة الداخلية إنجازات وخطط وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية وفترة ما بعد الحرب





أكد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف أهمية الدور الكبير والمتعاظم الذي يلعبه الإعلام في ممارسة الرقابة علي أجهزة الدولة المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين ، مشيراً إلى الدور المهم والإيجابي للإعلام في عكس انشطة الوزارة ، جاء ذلك لدى لقائه الأحد بأجهزة الإعلام المختلفة عبر المنبر الإعلامي لوزارة الداخلية بحضور الفريق شرطة د. عثمان عطا مدير قوات الدفاع المدني، مشيرا الى أن الوزارة ظلت تضطلع بأدوار مهمة في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي خلال الفترة الماضية وفترة ما بعد الحرب

*تنسيق مع دولتي جنوب السودان والنيجر لاستعادة المنهوبات* اشار وزير الداخلية إلى أن وزارته لديها تنسيق وتعاون مع دولتي جنوب السودان والنيجر لاستعادة المنهوبات خاصة المركبات التي بلغت اكثر من (٣٦٥) مركبة تم الابلاغ عنها عبر التطبيق الالكتروني ووفقا لقانون الانتربول

*أربع حالات للمنهوبات* أوضح وزير الداخلية أن هنالك أربع حالات للمنهوبات منها منهوبات تم التعرف فيها داخل الولاية ومنهوبات تم ترحيلها إلى خارج الخرطوم ومنهوبات وجدت في ولايات متاخمة مثل الشمالية ونهرالنيل والبحرالاحمر وسنار والقضارف اضافة الي منهوبات عبرت الي خارج الحدود مثل تشاد والنيجر وافريقيا الوسطي ، مبينا ان كثير من تلك المنهوبات مثل الذهب والمجوهرات والاثاثات تم ضبطها بواسطة قوات الشرطة من قوات المباحث وارتكازات الشرطة

*قوات الشرطة تقاتل جنبا الي جنب مع القوات المسلحة*

ابان وزير الداخلية ان قوات الشرطة ظلت تعمل في الخطوط الامامية مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخري والمستنفرين في دحر المليشيا المتمردة من خلال القوات المشتركة (القوات المسلحة وجهاز المخابرات والشرطة) عبر قوات الاحتياطي المركزي والعمليات ومن خلال الارتكازات الثابتة بالولايات اضافة للخلايا الامنية والتي حققت نجاحا كبيرا في ضبط كثير من المتسليين

*استعادة انظمة الجوازات والسجل المدني والمرور ومطلوبي العدالة والاسكودا*

اشار وزير الداخلية الي ان استعادة الوزارة ورئاسة قوات الشرطة لانظمة السجل المدني والجوازات والمرور والاسكودا اضافة الي سجلات الفارين من السجون يعد انجازا كبيرا خاصة وان استعادة تلك الانظمة مكن المواطنين من استخراج اوراقهم الثبونية واستخراج رخص القيادة وحصر وحظر الفارين من السجون وكشف وزير الداخلية ان هناك نزلاء قامو بتسليم انفسهم للسلطات من تلقاء انفسهم

*خسائر كبيرة جراء نهب المليشيا المتمردة لممتلكات المواطنين*

اوضح وزير الداخلية ان المليشيا المتمردة تسببت في خسائر كبيرة بتعديها علي ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة ، مشيرا الي تشكيل لجنة تختص بفتح الدعاوي الجنائية لكل من تسبب في تلك الخسائر

*خطة الوزارة لما بعد الحرب*

اوضح وزير الداخلية ان خطة الوزارة لما بعد الحرب تتمثل في ازالة اثار الحرب من المناطق السكنية بازالة المقابر العشوائية وبقايا الجثث التي تحللت وتؤثر علي مياه الشرب اضافة لانتشار السلاح مما يتطلب السيطرة عليه وجمعه واستعادته

*دورات تدريبية واعادة تأهيل وبناء قدرات*