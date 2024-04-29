شرطة ولاية نهر النيل تتسلم أسطولاً حديثاً من المركبات

جاء ذلك لدى وقوفه على إستلام شرطة الولاية لأسطول مكون من 9 مركبات حديثة الطراز برئاسة شرطة ولاية نهرالنيل بالدامر بحضور أعضاء لجنة الأمن.

اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل تقدم بالشكر والتقدير لرئاسة قوات الشرطة وجدد عزمه على مواصلة مسيرة تحديث وتطوير شرطة ولاية نهرالنيل في كافة الجوانب وخاصةً فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل وتوفير أحدث وأفضل المعينات.

وأضاف بأن المركبات الجديدة سيتم توزيعها على كافة المحليات لتغطية إحتياجاتها وذلك بعد أن تم سد حوجة كل أقسام شرطة ولاية نهرالنيل من المركبات بجهود متضافرة .

المكتب الصحفي لشرطة السودان