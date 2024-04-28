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والي الخرطوم يوجه سلطات وزارة التخطيط العمراني بتقييم صلاحية المنازل والاسواق لعودة المواطنين

2024/04/28
مطار الخرطوم1 810x525 1
مطار الخرطوم الدولي - أرشيف

وجّه والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، سلطات وزارة التخطيط العمراني بتقييم صلاحية المنازل والأسواق وغيرها، في إطار ضمان العودة الآمنة للمناطق التي تم تطهيرها من المليشيا المتمردة.

وخاصة بالنسبة لأولئك العائدين إلى منطقة أم درمان، حدد والي الخرطوم الخطوات التي يجب اتخاذها قبل الدخول لضمان سلامتهم والتأكد من صلاحية المباني. كما طالب بتقديم هذه الخدمة مجانًا للمواطنين وإعلان موقع مقر الوزارة للتواصل معهم.

جاء ذلك خلال لقائه الأحد باللجنة المكلفة بمراجعة مواقع وزارة التخطيط العمراني ومصلحة الأراضي، وجمع الموجودات من أثاثات وأجهزة ومستندات وترتيبها وحفظها في مكان آمن. وأضاف أن استئناف عمل الوزارة بشكل كامل في الوقت الراهن يعتبر صعبًا لأن طبيعة عملها تتطلب اشتراك كل الإدارات المتخصصة.

لافتا الى أن الأولوية الآن تكوين فرع مصغر يتولى مهمة وقف التعديات والمخالفات وتقديم الارشادات الاستشارات المجانية للمواطنين والقضايا المتعلقة بالحرب بجانب تنبيه المواطنين بعدم الوقوع في أي معاملات وتصرفات في الأراضي الزراعية والسكنية خشية الوقوع في التزوير والتلاعب بحقوق المواطنين لحين أن يتم الإعلان رسميا عن عودة المعاملات عبر النوافد الرسمية.
وكان أعضاء اللجنة قد قدموا تقارير عن نتائج زيارتهم لمواقع الوزارة والاراضي ووقفوا علي حجم الاضرار التي طالت محتويات المكاتب بالسرقة والاتلاف والحرق والجهود التي بذلت لحفظ التي نجت من الدمار المتعمد.
سونا

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2024/04/28