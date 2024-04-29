والي الخرطوم يدعم إنشاء فرع لمعمل إستاك بولايته

أثنى والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، على قرار وزارة الصحة الاتحادية بافتتاح فرع للمعمل القومي للصحة العامة (إستاك) في ولايته، مشيدًا بالدعم السخي وتوفير الأجهزة والمعدات والمستهلكات للمركز، وتعهد بتمكين المعمل لمزاولة نشاطه فورًا.

وأشار الوالي إلى أهمية استعادة مؤسسات الدولة لأعمالها بالكامل بعد مرور عام على الحرب.

جاء ذلك خلال لقائه أمس وفد المعمل القومي للصحة العامة (إستاك)، برئاسة دكتور عاطف الطيب عثمان، وبحضور مدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم، وقيادات الوزارة. وأكد الوالي أن معمل الصحة العامة يمثل الخط الأول في الوقاية ويشكل مرجعية لجميع وحدات الولاية في قطاعات المياه والأغذية.