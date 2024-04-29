سياسية

بالصور.. والي الخرطوم في جولة على امتحانات جامعة السودان المفتوحة

2024/04/29
جامعة السودان المفتوحة

أكد والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان، دعم الولاية ومساعدتها لمؤسسات التعليم العالي التي تسعى لعقد الامتحانات لمنسوبيها، حفاظًا على مستقبلهم من الضياع. ورحب الوالي بالخطوات التي اتخذتها بعض الجامعات بافتتاح مراكز لها في المناطق الآمنة لهذا الغرض.

جاء ذلك خلال تفقده الأحد لمركز امتحانات جامعة السودان المفتوحة، بحضور قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية. واستمع الوفد إلى تقرير من مدير مركز الجامعة حول جهودهم لإدراك ما فات الطلاب من المقررات، والبرنامج الذي وضعوه لتدارك هذا الوضع، وذلك من خلال تقسيم جلسات الامتحانات لأربع مجموعات يوميًا بحد أقصى (80) طالبًا وطالبة، علمًا بأن العدد الكلي للمستهدفين 800 طالب وطالبة، وأشار إلى أنه تم برمجة باقي العام الحالي ليشمل جميع الطلاب.

 

438222160 471831575198553 4550258090844281288 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=107&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeFMcvxLjLnGjO2AUOCWkX iQI mn NBsGhAj af40GwaBliZqg186CjCINIxxMtTC rwYC6IxNB5xylvzqB8veM& nc ohc=ecZusPr2VLwQ7kNvgEsLibA& nc ht=scontent.fcai11 1
سونا

مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/04/29