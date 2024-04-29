بالصور.. والي الخرطوم في جولة على امتحانات جامعة السودان المفتوحة

أكد والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان، دعم الولاية ومساعدتها لمؤسسات التعليم العالي التي تسعى لعقد الامتحانات لمنسوبيها، حفاظًا على مستقبلهم من الضياع. ورحب الوالي بالخطوات التي اتخذتها بعض الجامعات بافتتاح مراكز لها في المناطق الآمنة لهذا الغرض.

جاء ذلك خلال تفقده الأحد لمركز امتحانات جامعة السودان المفتوحة، بحضور قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية. واستمع الوفد إلى تقرير من مدير مركز الجامعة حول جهودهم لإدراك ما فات الطلاب من المقررات، والبرنامج الذي وضعوه لتدارك هذا الوضع، وذلك من خلال تقسيم جلسات الامتحانات لأربع مجموعات يوميًا بحد أقصى (80) طالبًا وطالبة، علمًا بأن العدد الكلي للمستهدفين 800 طالب وطالبة، وأشار إلى أنه تم برمجة باقي العام الحالي ليشمل جميع الطلاب.