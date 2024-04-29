عمرو أديب: حلم تطوير التعليم وتخريج مبرمجين مصريين أهم من النووي





علق الإعلامي عمرو أديب على طموح الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن حلم المبرمجين والمطورين المصريين يعتبر أهم من مشروع المفاعل النووي، لأن الدول هي التي ستعمل على تشغيله. ودعا إلى نسيان فكرة وجود طفل مصري ذكي بطبعه، مشددًا على أهمية الدور التعليمي في ذلك.

وأشار أديب إلى ضرورة أن يتعلم وزير التعليم الجديد من تجارب النجاح في البرمجة بالهند، موضحًا أن الطلاب هناك قد نجحوا في هذا المجال بفضل نهجهم التعليمي. وأكد على أهمية وجود مدرسين ملمين بمجال الحاسوب، مشيرًا إلى أن معامل الكمبيوتر في المدارس يجب أن تكون مفتوحة للتعلم الحر، بدلًا من إغلاقها بسبب العهدة، لأن الطلاب يجدون أنه إذا أرادوا النجاح المالي في المستقبل، فينبغي عليهم أن يصبحوا أطباءً أو مهندسينًا أو صيادلة.

القاهرة 24