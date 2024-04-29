ثلاثة ملايين دولار.. زاهي حواس يكشف تفاصيل حفل الزفاف الأسطوري لـ الملياردير الهندي





زاهي حواس، العالم الأثري البارز، كشف عن تفاصيل حفل زفاف أسطوري أقيم في الأهرامات للملياردير الهندي أنكور جين وزوجته عارضة الأزياء، حيث أوضح أن الحفل امتد على مدار 4 أيام، شملت حفلة بجوار تمثال رمسيس الثاني وحفل عشاء فاخر وغيرها من الفعاليات البارزة.

وأشار زاهي خلال مقابلة تلفزيونية إلى تنظيم حفلات في أماكن أثرية مهمة مثل أبو الهول وقصر محمد علي، وختم الاحتفالات في جزيرة الذهب. وأكد أن العروسين وصلوا إلى مصر على متن طائرة خاصة قادمة من جنوب إفريقيا بعد زيارة هناك.

وأوضح زاهي حواس أن تكلفة إيجار المنطقة بجوار تمثال رمسيس الثاني بلغت 200 ألف دولار، وأشاد بأن الحفل أيضًا نقل رسالة إيجابية عن الأمن والأمان في مصر. وفي الختام، ذكر قصة زيارة رجل الأعمال الأمريكي من أصل هندي ودعا إلى استمرار الترويج للسياحة في مصر.

وأضاف زاهي حواس العالم الأثري أنه كان هناك 150 شخصية معزومة في حفل الزفاف وهم مشاهير وأثرياء ومطربين ومسئولين أمريكيين سابقين، مستكملا: أنه ترك حفل الزفاف يوم الجمعة عند التاسعة والربع مساءً، موضحا: قولت لأنكور لازم أمشي الأهلي هيلعب والله لو أبويا هو اللي بيتزوج كنت هسيب الفرح عشان أشاهد المباراة.

القاهرة 24