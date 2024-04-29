مصر.. حبس مزوري الشهادات الجامعية عبر فيسبوك موثقة بالذكاء الاصطناعي





تم توجيه أوامر بحبس ثلاثة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير شهادات جامعية وترويجها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية عن ملابسات القضية بناءً على ما تم تداوله في إحدى القنوات الفضائية حول وجود صفحة على فيسبوك يزعم مشغلوها قدرتهم على إصدار شهادات جامعية مزيفة باستخدام التقنيات الذكية – الذكاء الاصطناعي.

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التعرف على الصفحة المشار إليها بالإضافة إلى عدة صفحات أخرى، وتبين أن أصحابها يشكلون عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص مقيمين في محافظة كفر الشيخ.

تم اعتقالهم وضبط هواتفهم المحمولة، وخلال التحقيق تم العثور على أدلة تثبت نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى تحديد عدد من عمليات التحويل المالي عبر المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم.

كما أمكن رصد صفحة أخرى تروج لذات النشاط على موقع فيسبوك، وتم تحديد وضبط القائم على إدارتها وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة 24