



• الإهتمام العالمي بمايحدث في ولاية شمال دارفور سيجعل معركة الفاشر الحاسمة بداية الثورة المسلحة لقبائل دارفور ضد مليشيا وحواضن عصابات التمرد السريع بدارفور عموم ..

• وماحدث مساء يوم الأحد 28 أبريل 2042 يرسم صورة مصغرة لخط سيرالحرب الشاملة ضد عصابات التمرد بالفاشر خاصة ودارفور عامة ..

• بلا مقدمات وجدت القوات المنشقة حديثاً عن مليشيا التمرد السريع نفسها في مواجهة مباشرة مع عصابات المليشيا حيث تعاونت قوات النورقبة مع قوات الحركات المسلحة وخاضت معارك شرسة مع المتمردين شرق الفاشر وكبدتهم خسائر مادية وبشرية فادحة ..

• خسائر مليشياالتمرد ستتوالي من الفاشر في مقبل الأيام .. سيتوالي المنشقون وستزداد أعداد القافزين من سفينة االصحراء الغارقة ..

• ستكتشف مليشيا التمرد أنها وقعت في خطأ كارثي جديد وذلك بتحريض كلاب صيدها لدق طبول الحرب في الفاشر ..المقبرة الجديدة لمليشيات التمرد السريع

عبد الماجد عبد الحميد

