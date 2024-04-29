



من طرائف الملاحدة والداروينيين، إيمانهم بأن الزمن الطويل جدا جدا هو العامل الأساس الذي جعل تشكيل الكون ممكنا ثم جعل تطور الحياة في الأرض ممكنا، ولذلك لا ضرورة لوجود الخالق.

طيب .. من خلق الزمن؟! قالوا الزمن أزلي؟! وزاد بعضهم المادة الأساسية “السديم” أزلية، والمنصفون قالوا ليس لدينا إجابة حاليا ومع تطور العلم سيكون هنالك تفسير حول الزمن.

فعلا تطور العلم، وجاء آينشتاين وتعقدت عليهم الأمور أكثر .. لأنه أثبت أن الزمن والمكان نسيج واحد وهو “الزمكان” وهذا يعني أن الزمن ليس هو العامل في التطور .. بل هو جزء من عملية التشكيل والتطور، وهذا يعني أن الالحاد قبل آينشتاين تأسس على خطأ.

لذلك الالحاد -بعد إنكشافه- ترك العلم وتحالف مع الشهوات والشذوذ وخلخلة المجتمع .. وفرض الاستفسار على تلميذ الابتدائي في أمريكا .. هل تشعر انك ولد أم بنت؟ أم تحتاج فرصة لتفكر وتكتشف نفسك؟ لا تنظر لعضوك وتعتقد أنه هو ما يحدد جنسك، إنظر لداخلك هل تجد ذكرا أم أنثى؟! دا ياهو المستوى حاليا في الغرب.

العلمانية هي “اللادينية السياسية” أو “الالحاد النصفي”!

ما فشل كله لن ينجح نصفه .. الدين قادم يا من تبحثون في دواخلكم (في ضكر ولا إنتاية!؟)

مكي المغربي