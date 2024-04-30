“حرصًا على سلامته”.. محمد عبده يُعلّق نشاطاته حتى إشعار آخر





وفي بيان المسرح جاء: “نحيطكم علماً بأنه قد تم إلغاء حفل الفنانين محمد عبده وخالد الشيخ والذي كان المفترض إقامته في يوم الجمعة، 19 إبريل، وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل”، إلا أن محمد عبده طمأن جمهوره العربي عبر ظهوره على قناة العربية عبر برنامج “تفاعلكم”.