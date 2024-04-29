مطار الملك خالد: انحراف طائرة عن المدرج أثناء هبوطها ولا إصابات بين الركاب





أوضح مطار الملك خالد الدولي أنه في تاريخ يوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024م، وفي تمام الساعة 19:34 بالتوقيت المحلي، حيث كانت رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة تستعد للهبوط، فقد انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي أثناء هبوطها وتوقفت في الممر الأرضي المجاور، مرورًا بالمنطقة الترابية العازلة بينهما. وبعد التأكد من سلامة الركاب والطائرة، تم استكمال مسار الطائرة إلى الموقف المخصص لها، وتم نزول الركاب بسلام والتأكد من سلامتهم من خلال إدارة المطار.

وأكدت إدارة مطار الملك خالد الدولي أنه، ولله الحمد، لم تسجل أية إصابات بين الركاب، وأنها تقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للتأكد من سلامة الركاب واستكمال الإجراءات المطلوبة.

جريدة المدينة