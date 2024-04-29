يدخلان «جينيس».. زوج قصير جدًّا وزوجة طويلة والمحصلة 4 أبناء – صورة





دخل زوجان أمريكيان قائمة “موسوعة جينيس للأرقام القياسية” بسبب فارق الطول الكبير بينهما، حيث بلغ هذا الفارق 86.36 سم.

واللافت في الأمر هو أن الزوجة أطول بكثير من زوجها، إذ يبلغ طولها 177.8 سم، بينما يبلغ طول الزوج 91.44 سم، وفقًا لتقارير وكالات محلية.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، يعيش الزوجان، جيسيكا ولاري، في الولايات المتحدة، حيث تعرفا على بعضهما في أيام المدرسة الابتدائية، وكانا أصدقاء في سن المراهقة قبل أن يتزوجا. وبعد الزواج، أنجبا أربعة أطفال، بما في ذلك الابنة الكبرى أوليفيا البالغة من العمر 16 عامًا الآن، وداكس البالغ من العمر 15 عامًا، وفيكتوريا البالغة من العمر 12 عامًا، والابن الأصغر فيليكس البالغ من العمر سنة واحدة.

وقالت جيسيكا عن قصة تعارفهما: “كنا نعرف بعضنا منذ الطفولة، وكان لدينا نفس مجموعة الأصدقاء، ولكننا لم نبدأ علاقة رومانسية حتى أصبحنا أكبر سنًّا”. وأكدت أنها سعيدة في زواجها، وأنها وزوجها يخططان للبقاء معًا إلى الأبد.

جريدة المدينة