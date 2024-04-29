شجرة نادرة في حديقة حيوان بجمهورية مصر تعالج من السكَّري – صورة





باحث يكشف عن نتائج جديدة في علاج مرضى السكري بعد اكتشاف فوائد جديدة لأوراق شجرة نادرة .. في خطوة مهمة، اكتشف الباحث محمد سيد عبدالحفيظ قدرة أوراق شجرة نادرة تُعرف باسم “كولفيلا راسيموزا”، الموجودة في حديقة الحيوان بالجيزة، على خفض نسب السكر في الدم بشكل كبير. هذا الاكتشاف يأتي بعد مناقشة علمية طويلة حصل فيها عبدالحفيظ على درجة الدكتوراة من جامعة قناة السويس.

وفي تصريح لوسائل الإعلام – سكاي نيوز – ، أكد عبدالحفيظ أن هذه الشجرة النادرة لها فوائد علاجية قوية، وأنه بدأ في إعداد بحث علمي مُنظَّم حول هذه الاكتشافات، وتمَّ تفصيلها في رسالته للدكتوراة. وكشف الباحث أيضًا عن نتائج أُخْرى للمادة الفعالة المستخرجة من هذه الشجرة، التي من الممكن أن تُستخدم في علاج العديد من الأمراض الشائعة في مصر.

يُذكر أن هذه الشجرة، التي تعتبر منتشرة في جنوب شرق إفريقيا وأستراليا، لم تُجرَ عليها سابقًا أبحاث مشابهة، مما يُبرز أهمية هذا الاكتشاف الجديد في مجال الطب والعلاج.

ومن هذه الأمراض: تحسين مستوى السكَّر في الدَّم، وتقليل الالتهابات المصاحبة لمرض السكَّري، وتحسين وظائف الكبد والكلى، وخفض نسب الدُّهون الثلاثيَّة الضَّارة في الدَّم، وتقليل مضادَّات الأكسدة التي تؤدِّي للسرطان حال زادت في الجسم.

جريدة المدينة